Генерал розповів, що увійде в пакет допомоги.

Пентагон зможе оперативно відправити Україні пакет військової допомоги, якщо рішення щодо надання підтримки буде ухвалене Палатою представників та Сенатом.

Про це сьогодні заявив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, генерал-майор Пет Райдер, повідомляє український журналіст Остап Яриш у мікроблозі X (раніше - Twitter).

"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії", - сказав Райдер.

Допомога Україні від США: останні новини

Нагадаємо, що вчора було оприлюднено три законопроєкти про американську допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Якщо "український" законопроєкт ухвалять, Державний департамент Сполучених Штатів та Міністерство оборони мають протягом 45 днів презентувати свою стратегію допомоги країні. Документ передбачає асигнування 61 млрд доларів у зв'язку з війною в Україні, у т.ч. 23 млрд - на поповнення американських арсеналів.

Сьогодні Палата представників провела процедурне голосування, яке дозволить поставити документи на голосування вже завтра, 20 квітня.

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