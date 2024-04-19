Пентагон зможе оперативно відправити Україні пакет військової допомоги, якщо рішення щодо надання підтримки буде ухвалене Палатою представників та Сенатом.
Про це сьогодні заявив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, генерал-майор Пет Райдер, повідомляє український журналіст Остап Яриш у мікроблозі X (раніше - Twitter).
"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії", - сказав Райдер.
Допомога Україні від США: останні новини
Нагадаємо, що вчора було оприлюднено три законопроєкти про американську допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Якщо "український" законопроєкт ухвалять, Державний департамент Сполучених Штатів та Міністерство оборони мають протягом 45 днів презентувати свою стратегію допомоги країні. Документ передбачає асигнування 61 млрд доларів у зв'язку з війною в Україні, у т.ч. 23 млрд - на поповнення американських арсеналів.
Сьогодні Палата представників провела процедурне голосування, яке дозволить поставити документи на голосування вже завтра, 20 квітня.