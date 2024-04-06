Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що США повинні не зволікати з ухваленням законопроєкту про допомогу Україні.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Сполучені Штати Америки повинні ухвалити рішення, чи будуть вони далі глобальним лідером, чи хочуть ізолюватися та займатися внутрішньою політикою. Якщо ж країна обере перший варіант, то має перестати зволікати з ухваленням законопроєкту про допомогу для України. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, якщо Росія переможе у цій війні, то світ стане зовсім іншим.

"Якщо ти хочеш бути глобальним лідером, ти повинен у це інвестувати. Якщо ти до цього не готовий, потрібно вийти і сказати - ми трохи менше, ніж постійно про себе говорили. Тому що сьогодні це виглядає трохи дивно. 61 млрд доларів - це зовсім небагато по відношенню до військового бюджету, вже зафіксованого. І це інвестиція у свою репутацію як глобального лідера. Ми чекаємо, поки США все-таки зрозуміють, що репутація дуже важлива. Якщо ви хочете виглядати так, як ви постійно про себе говорите, то бажано інвестувати в це відповідні гроші", - пояснив Подоляк.

Також радник ОП наголосив, що наразі основну допомогу надають Україні не США, а європейські країни, тому наша держава планує розширювати цю співпрацю. Крім того, Подоляк запевнив, що Україна має і свої ресурси для ведення цієї війни.

"На цьому етапі війни зрозуміло, які потрібні ресурси - снаряди, далекобійні ракети, далекобійні дрони, авіація. Яка нам потрібна кількість снарядів? На місяць - мінімум 150-200 тисяч снарядів калібру 155 мм. На глобальному ринку шукають ці снаряди і Європа буде їх більше виготовляти, далекобійні ракети ми хочемо виготовляти спільно. Далекобійні дрони виготовляє Україна. Коаліція щодо F-16 зібрана Європою, тому ми маємо спокійно ставитися до дискусій у США", - підкреслив він.

Політик зауважив, що наразі є дві речі, які відпрацьовує Україна. Перша - інвестиція у свої власні виробництва дронів, далекобійних ракет, друга - отримання ресурсу від європейських союзників та спільне виробництво з ними.

Затримка допомоги від США: останні новини

Раніше американський дипломат Гордон Сондленд назвав головну причину затримки допомоги США для України. За його словами, у Республіканській партії сталися "справжні зміни". Крім того, це пов'язано із ситуацією на південному кордоні країни.

"Є дуже сильна фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн. Тож, це не просто затримка, а фундаментальна зміна у США", - пояснив він.

Також видання Bloomberg писало, що США відтягують голосування за надання Україні пакету допомоги на кілька тижнів. Воно, швидше за все, "застигло" до середини квітня.

"Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше", - зазначили журналісти.

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