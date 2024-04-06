Політик Гордон Сондленд пов'язує це із ситуацією на південному кордоні США.

Американський дипломат Гордон Сондленд та експосол США в ЄС, який навесні 2024-го року зареєструвався як лобіст України у Вашингтоні, заявив, що бюрократичні проблеми не є головною причиною затримки прийняття допомоги від США для України. За його словами, у Республіканській партії за останній час відбулися "справжні зміни".

"Є дуже сильна фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн. Тож, це не просто затримка, а фундаментальна зміна у США", - пояснив він в інтерв'ю для Forbes.

Проте Гордон Сондленд не згоден з такою позицією в тих випадках, коли війни відбуваються за справедливість, а саме за суверенітет та кордони, за які бореться Україна.

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"Я підтримую "Республіканську партію" та її ідеї, але мене дуже розчаровує, що деякі члени моєї партії не пам’ятають історії 30-х років минулого сторіччя. Коли умиротворення Гітлера та ізоляціонізм призвели до мільйонів смертей", - зауважив він.

Коли у нього запитали, що є причиною ізоляціонізму республіканців, він відповів, що президент США Джо Байден створив широко відкритий кордон США, якого до цього не було з жодною країною. Тож якщо спробувати доїхати до Мексики без потрібних документів, то громадянина одразу заарештують.

"Стан південного кордону США є нелюдським для тих, хто його перетинає. Несправедливим для тих, хто в’їхав до США легально. І несправедливим для міст, які беруть на себе тягар великої кількості мігрантів. І тут є пояснення ізоляціонізму. Багато республіканців розчаровані цією політикою і не можуть провести через Конгрес законопроєкт, який би змінив її. Тому використовують інші приводи, такі як Україна, Ізраїль та кажуть: поки не розвʼяжемо проблему кордону, нічого не робитимемо", - наголосив Сондленд.

Позиція дипломата щодо України

Гордон Сондленд до того, як зареєструвався лобістом України, був учасником "паралельного" каналу комунікації США з Україною за часів президентсва Дональда Трампа. В інтерв'ю для Forbes він розповів, для чого це йому, адже його не наймав уряд України.

"Я дуже підтримую Україну, залученість та допомогу США для вирішальної перемоги над Росією. Але у США є закон FARA (Закон про реєстрацію іноземних агентів - прийнятий в США у 1938 році. Вимагає, щоб іноземні агенти в США, що представляють інтереси іноземних держав в "політичній або квазіполітичній якості", розкривали свої відносини з іноземним урядом та інформацію про відповідну діяльності та фінансах). Згідно із ним, ви не можете мати невимушені розмови з членами Конгресу або українського уряду без реєстрації. Навіть якщо вас не наймала та чи інша сторона і ви робите це безплатно", - пояснив Сондленд.

За його словами, через це він не хотів йти на ризик та порушувати цей закон, тому і зарєструвався. Також лобіст України зазначив, що робить це як громадянин-доброволець.

"Про це мене не просив український уряд. Але вони знають, що я відчуваю. І думаю, цінують будь-якого громадянина, чиї зусилля спрямовані на захист їхніх інтересів", - запевнив він.

Прийняття допомоги для України від США: що відомо

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що США відтягують голосування за надання Україні пакету допомоги на кілька тижнів. Воно, ймовірно, "застигло" до середини квітня.

"Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше", - розповіли журналісти.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон має намір внести пакет допомоги для України на розгляд тоді, коли конгресмени повернуться з канікул. За його словами, допомога буде включати "деякі важливі нововведення".

"Закон про REPO, знаєте, якщо ми можемо використовувати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де … ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо це у відносинах, щоб вони могли повернути нам це, коли прийде час", - зауважив він.

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