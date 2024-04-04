На думку Подоляка, абсолютно очевидно, що Росія сьогодні не воює з військовими, а воює з цивільним населенням.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія за березень застосувала більше ніж 3000 керованих авіаційних бомб. За його словами, це єдиний ключовий чинник того, що Росія тисне на лінії фронту, бо вона "заливає там буквально все КАБами".

"Як проти цього воювати? Абсолютно конкретно і зрозуміло. І президент України день за днем про це говорить на різних і формальних, і неформальних зустрічах з нашими партнерами. І публічно, і в інтерв'ю постійно говорить – системи протиракетної оборони", - сказав він в інтерв'ю 24 Каналу.

На думку Подоляка, абсолютно очевидно, що Росія сьогодні не воює з військовими, а воює з цивільним населенням.

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"Росія воює з цивільною та критичною інфраструктурою. Очевидно, що вона знищує теплогенерацію, гідрогенерацію, магістральні мережі. Зрозуміло, який ефект вона хоче викликати. Якщо проти балістики та надзвуку гарно працює Patriot, то додатково 5-6 систем Patriot потрібно надати Україні. Якщо проти крилатих ракет і "шахедів" ефективно працюють NASAMS та IRIS-T – додатково кількість систем. Можливо, ще С-300, але це трошки складніше, тому що протиракети виготовляються в Росії", - заявив радник.

Щодо питання КАБів, він вважає, що і для партнерів, і для нас зрозуміло, що це винятково винищувачі-перехоплювачі F-16, які будуть в певній кількості по лінії фронту – 50.

"Але краще було б більше – близько 75-80 винищувачів. Вони ефективно працюватимуть, тому що плече ураження в них більше, ніж у тактичної авіації Росії. Вони зможуть їх далеко відігнати від лінії фронту. Тоді це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту. Усі інструменти та їхня кількість уже зрозумілі. Ба більше, далекобійна зброя потрібна, чому? У містах концентрацій наша розвідка абсолютно точно розуміє "де" і "що" треба знищувати. Наприклад, знають, що треба знищувати у Криму, аби півострів перестав бути військовою базою, базою забезпечення окупаційного угруповання" - додав Подоляк.

Застосування Росією КАБів

Російська армія збільшила кількість застосування КАБів на Бахмутському напрямку, розповів керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"Якщо говорити про кількість, то цей місяць, скоріше за все, стане рекордним за кількістю використання керованих авіаційних бомб. У цьому випадку, ворог лише збільшує як кількість застосування цих бомб, так і їх тоннаж. Якщо раніше ми постерігали 250 чи 500 кілограмові бомби, то зараз вже і на півтори тисячі ворог намагається застосовувати", – розповів Калашніков.

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