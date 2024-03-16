Глава МЗС України поспілкувався з американським колегою Ентоні Блінкеном.

Сполучені Штати Америки та міжнародна спільнота повинна продовжити підтримку України, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. Про це під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, про що дипломат повідомив у соцмережі Х.

За словами Кулеби, він подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, "який допоможе нашому народу протистояти російській агресії".

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни", - наголосив глава українського МЗС.

Він також зазначив, що обговорив із Блінкеном шляхи затвердження критично необхідної додаткової допомоги.

"Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми можемо перемогти Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", - підкреслив Кулеба.

Допомога США Україні - останні новини

Днями у Пентагоні назвали "унікальним випадком" нещодавно оголошену військову допомогу Україні. За словами речниці Міноборони США Сабріни Сінгх, кошти владося знайти завдяки економії в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.

Як сказала представник Пентагону, оголошення першого у цьому році пакета безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів стало "унікальним випадком" на тлі блокування додаткового фінансування Конгресом.

Раніше Пентагон визначився з пріоритетами щодо озброєння України. Згідно з пропозицією міноборони США, Київу, зокрема, можуть надати 155-мм снаряди та компоненти для систем ППО Patriot.

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