Згідно з пропозицією, Київ, зокрема, може отримати 155-мм снаряди та компоненти для Patriot.

Пентагон визначив пріоритети для озброєння України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ Міністерства оборони США.

За даними видання, адміністрація президента Джо Байдена окреслила законодавцям свої пріоритети в розмірі 6,5 мільярдів доларів для поповнення запасів зброї в США, замінивши зброю, яка вже була надіслана в Україну, "і дозволила надати більше".

"Поповнення, яке включає в себе все: від 155-мм артилерійських снарядів і протирадіолокаційних ракет повітряного базування до головних уборів нічного бачення, зайшло в глухий кут, оскільки законодавство, яке б надавало допомогу Україні в її боротьбі з вторгненням Росії, залишається замороженим у Конгресі", - нагадує ЗМІ.

Водночас, за інформацією журналістів, документ, надісланий до Конгресу від 24 лютого під назвою "Пункти пріоритетного поповнення на основі існуючого відставання", є "частиною кампанії переконання Пентагону, щоб Палата представників схвалила пакет, який передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів".

Як пише видання, відповідно до таблиці, надісланої до Конгресу, пропозиції Міністерства оборони щодо поповнення включають:

2,1 мільярда доларів на компоненти 155-мм снарядів;

915 мільйонів доларів на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;

Компоненти перехоплювача Patriot вартістю 797 мільйонів доларів;

549 мільйонів доларів на додаткові компоненти зброї GMLRS;

348 мільйонів доларів США на протитанкові ракети TOW та їхні компоненти;

308 мільйонів доларів на прилади нічного бачення.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував новий законопроект про допомогу Україні з суттєвими змінами. Він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу, "щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення".

Джонсон акцентував, що не хоче дозволити президенту РФ Володимиру Путіну захопити Україну, водночас додав, що республіканці в Палаті представників "зараз опрацьовують всі можливі варіанти".

Днями Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в $300 мільйонів. Він включатиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

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