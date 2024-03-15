Гроші з'явились завдяки економії в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.

У Міністерстві оборони США пояснили, що оголошення першого у цьому році пакета безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів стало "унікальним випадком" на тлі блокування додаткового фінансування в Конгресі. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, пише "Європейська правда".

Також вона прокоментувала можливість інших відомств надати Україні подібну допомогу після того, як ці гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.

"Якщо будуть будь-які інші контракти, які будуть укладені в межах тендеру, ми, звичайно, дамо вам знати. Таке трапляється, але це були унікальні обставини", – вказала Сінгх.

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За її словами, міністр оборони Ллойд Остін та президент Джо Байден вважали, що важливо використати ці контракти, щоб передати Україні надзвичайний пакет допомоги в умовах наступу російської армії. Водночас Сінгх не підтвердила, чи вирішила адміністрація США передати Україні далекобійні ракети ATACMS, про що повідомляли ЗМІ.

Допомога США

Ухвалення допомоги Україні на 2024 рік зависло у Палаті представників Конгресу США, після того як законопроект затвердив Сенат. Спікер Майк Джонсон заявив, що конгресмени можуть підготувати новий документ, який передбачає позику або ленд-ліз.

Водночас Білий дім оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет включатиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS. ATACMS в цьому пакеті не було, хоча західні ЗМі анонсували передачу.

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