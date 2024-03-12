Президент попередив про ризик третьої великої помилки щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 90% європейських лідерів наразі перебувають на боці України, хоча в суспільствах і існують різні думки.

В інтерв'ю Le Monde та BFMTV він сказав, що до повномасштабного нападу Росії Європа була дуже неоднозначною, однак вторгнення об'єднало її навколо України. "І саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити Росію", - зазначив президент.

Водночас Зеленський каже, що Угорщина з її прем'єр-міністром Віктором Орбаном іноді "грає в дуже небезпечну гру". "Це небезпечно в першу чергу для самої Угорщини. Ця країна знає, що таке вторгнення, вона знає, які наслідки має фашистський режим, і я здивований, що меседжі Будапешта є радикальними щодо України. Підігрування Трампу нічого не дасть. Він незалежний лідер. Ніхто не любить мати слабких друзів", - додав він.

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Український президент вважає, що до 24 лютого 2022 року Європа скоїла дуже багато помилок в питанні російської агресії проти України. Наприклад, всі намагалися "потиснути руку Путіну", щоб продемонструвати, що його можна умиротворити.

"Це все виявилося неправильним. Не було достатньо сильної позиції після окупації Криму і війни на Донбасі. Світ мав би поставити Путіна на місце. Тоді, після агресії, всі дивилися на США: Чи застосують вони санкції? Європа і США повинні були проявити лідерство і застосувати жорсткі санкції. Нарешті, з огляду на уповільнення поставок зброї, існує ризик третьої помилки: увага світу відвернеться від України", - попереджає він.

Питання журналіста про те, чи очікує Україна колись отримати німецькі далекобійні ракети Taurus, Зеленський переадресував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Позиція Угорщини по війні в Україні: останні новини

Нагадаємо, у грудні угорський прем'єв Віктор Орбан ветував європейську допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Також повідомлялося, що країна заблокувала спільну заяву до річниці великої війни.

Влітку уряд Угорщини оприлюднив ролик під назвою "Настав час для миру", в якому закликав до переговорів з Росією. На цьому відео було зображено карту України без окупованого Криму.

Після нещодавної зустрічі з Дональдом Трампом Орбан назвав колишнього президента Штатів "людиною миру", а керівництво ЄС та американський уряд "провоєнними".

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