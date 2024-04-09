За словами держсекретаря США, Велика Британія "є безумовним лідером у цій сфері з першого дня".

Сполучені Штати Америки мають продовжувати "виконувати свою частину" у питанні допомоги Україні. Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, під час зустрічі сторони "звичайно підтвердили необхідність продовжувати підтримувати та допомагати Україні захищатися від російської агресії, яка триває".

"Треба сказати, що Сполучене Королівство є безумовним лідером у цій сфері з першого дня. Велика Британія була першою країною, яка офіційно оформила та завершила двосторонні угоди з безпеки, щодо яких 30 країн або вже завершили переговори, або знаходяться в процесі переговорів з Україною, щоб допомогти ... стримувати агресію та захищатися в майбутньому", - зазначив Блінкен.

Він підкреслив, що темою бесіди також був пошук шляхів боротьби з запобігання передачі зброї Росії для її використання в Україні.

"Це постійний виклик, і ми також бачимо зброю, ми також бачимо технології для підтримки оборонної промислової бази в Росії, що надходять із Північної Кореї, Ірану, Китаю. Це сфера особливого занепокоєння не лише для Сполучених Штатів і Сполученого Королівства, але й для багатьох наших союзників і партнерів по всій Європі", - наголосив держсекретар США.

Дипломат додав, що під час зсутрічі обговорювалася необхідність надання Україні додаткових боєприпасів – протиповітряної оборони, артилерії, при цьому "обидві наші країни тиснуть одна на одну та на інших, щоб це зробити".

Допомога Україні з боку Заходу - останні новини

Під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розповів, що потрібно Україні для перемоги у протистоянні з Росією. За словами дипломата, для Києва "немає нічого важливішого", ніж фінансування США.

Між тим глава Білого дому Джо Байден відмовився налагоджувати двопартійну підтримку допомоги США Україні. Як повідомило The Wall Street Journal, президент США наразі не продемонстрував жодних ознак спілкування з республіканцями, які проголосували за підтримку України.

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