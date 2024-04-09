За словами колишнього спецпредставника Держдепу, більшість з обох партій Палати представників США підтримують виділення допомоги Україні.

Допомога Україні від США становитиме 61 млрд доларів і буде схвалена уже у квітні. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

"Я вірю, що вона буде схвалена цього місяця. Ми хочемо досягти цього, а потім проводити президентські вибори", – пояснив Волкер.

Він також зазначив, що 80% з обох партій Палати представників США підтримують виділення допомоги Україні. І якщо це питання винесуть на розгляд – його підтримають від 300 до 350 обранців. Волкер також сказав, що напередодні спікер Палати представників висловив три варіанти виділення допомогти Україні.

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"Один з них – конфіскація російських активів, які зараз заморожені. Це гарна ідея. Друге – зняття обмежень на експорт зрідженого природного газу із США, що дозволило б знизити комерційні ціни на енергоносії та скласти конкуренцію російському газу. І третя ідея полягала в тому, що частина допомоги мала бути надана Україні у вигляді кредитів, а не лише грантів", – розповів Волкер.

За його словами, для виділення частини допомоги Україні у вигляді кредиту не вимагатиме повторного голосування чи внесення нового законопроекту. Варто буде лише внести правку до чинного.

Він також додав, що мова може йти про 45 мільярдів військової допомоги у вигляді гранту та 16 мільярдів економічної допомоги у вигляді кредиту.

"Але мені також хотілося б побачити нове законодавство, яке дозволяє ленд-ліз. Тому що це мають бути сотні мільярдів, які Україна може зайняти на свій розсуд", – каже Волкер.

Варто зазначити, що законопроект про 61 млрд доларів допомоги Україні вже затвердив Сенат Конгресу США. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон не виносить його на подальше голосування.

Допомога від США: що відомо

Напередодні видання The New York Times написало, що без допомоги США Україна не зможе стримати російську армію. За їхніми словами, більшість американців розуміють та вважають, що зупинити дії Путіна є обов'язком США перед Україною та американською безпекою.

На думку журналістів Forbes, через затримку допомоги від США штурмовики РФ наближаються до лінії фронту. Крім того, видання стверджує, що дефіцит снарядів в Україні є кризою, яку намагаються вирішити європейські партнери.

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