Девід Кемерон під час зустрічі з Ентоні Блінкеном закликав США надати допомогу Києву.

Якщо західні союзники нададуть Києву підтримку, на яку він заслуговує, українці зможуть виграти війну і досягти справедливого миру. Про це під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

За його словами, "у такий небезпечний час у міжнародних справах" тісні альянси дійсно мають значення, "і для нас немає більш тісного альянсу, ніж наш партнер Сполучені Штати". При цьому політик нагадав, що ЗСУ потопили 25 відсотків Чорноморського флоту Росії, знищили понад 350 тисяч російських окупантів.

"І ми знаємо, що їм потрібно. Ми знаємо, що їм потрібна протиповітряна оборона, ... ми знаємо, що їм потрібні боєприпаси, є чудова ініціатива Чехії щодо доставки боєприпасів. ... Ми знаємо, що їм потрібна підтримка союзників по НАТО та хороший результат на саміті НАТО.

Крім того, за словами Кемерона, Україна потребує коштів у вигляді заморожених суверенних російських активів, "і ми досягаємо значного прогресу в тому, як отримати доступ до цього фонду". При цьому, за словами глави британського МЗС, для Києва "немає нічого важливішого", ніж фінансування США.

"З точки зору грошей, які вони потребують, і підтримки, яка їм потрібна, мабуть, немає нічого важливішого, ніж додаткова програма, яку зараз розглядає Конгрес. ... Я прийшов сюди без наміру читати комусь повчання або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичний процес та інші речі в Сполучених Штатах. Я просто прибув сюди як великий друг, який вірить у цю країну і переконаний, що вивільнити ці гроші і надати їх - це глибоко у ваших інтересах, вашій безпеці, вашому майбутньому та майбутньому всіх ваших партнерів", - підкреслив Кемерон.

Допомога Україні - останні новини

Президент США Джо Байден відмовився налагоджувати двопартійну підтримку допомоги США Україні. Про це повідомило The Wall Street Journal.

За даними видання, глава Білого дому не продемонстрував жодних ознак спілкування з республіканцями, які проголосували за підтримку України.

Також УНІАН повідомляв, що військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН. За даними BILD, частина з 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам, а також на переозброєння Бундесверу.

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