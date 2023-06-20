Очільник Міноборони України зазначив, що новий пакет допомоги розрахований на кілька років.

Данія затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки.

Про це у Тwitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Очільник Міноборони України зазначив, що це "чудова новина з Копенгагена".

"Кожне гарчання "Леопарда" і залп "Цезаря" (французька самохідна артилерійська установка - Ред.) - це салют на вашу честь. А ваша участь у "коаліції пташок" (йдеться про авіакоаліцію - УНІАН) додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - наголосив чиновник.

Військова допомога для України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН 16 червня 2023 року, Україна отримає додаткові танки "Леопард 2", які профінансують Данія та Нідерланди. Йдеться про поставку Україні 14 танків "Леопард".

Варто зазначити, що Данія є однією з країн-лідерів західної коаліції з підготовки українських пілотів для винищувачів F-16. Олексій Резніков говорив, що західні бойові літаки українська держава отримає не раніше Нового року.

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