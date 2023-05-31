Новий пакет допомоги включає ракети для Patriot / фото twitter.com/oleksiireznikov

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю в 300 мільйонів доларів. В основному в нього увійдуть різні боєприпаси, зокрема зенітні ракети. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Зазначається, що це вже 39-й раунд виділення військової допомоги Україні з серпня 2021 року, який забезпечується за рахунок складських запасів американської армії. 

"Він включає в себе ключові можливості для підтримки українських ППО, оскільки вони хоробро захищають українських солдатів, цивільних осіб і критично важливу інфраструктуру в умовах триваючих авіаударів Росії, що вбивають мирних жителів по всій країні", – йдеться в повідомленні.

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Опублікований список переданих озброєнь містить лише найменування без зазначення кількості:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • ракети AIM-7 для ППО;
  • системи ППО Avenger;
  • ПЗРК Stinger;
  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;
  • протитанкові комплекси АТ-4;
  • більше 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • обладнання для розмінування;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Західна військова допомога Україні - останні новини

Міноборони повідомило, що на озброєння української армії скоро надійдуть найсучасніші БМП – шведські CV-90. Скільки машин отримає Україна, зі зрозумілих причин не повідомляється. Однак відомо, що українські екіпажі вже закінчують навчання на цих БМП.

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, серед країн-партнерів України, що не входять до НАТО, Австралія виявилася найбільшим постачальником зброї для української армії. Міністр окремо похвалив австралійські бронеавтомобілі Bushmasters і відкрито висловив побажання отримати для ЗСУ австралійські бронетранспортери Hawkie.

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