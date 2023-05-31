Україна отримає велику кількість боєприпасів зі складів американської армії.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю в 300 мільйонів доларів. В основному в нього увійдуть різні боєприпаси, зокрема зенітні ракети. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Зазначається, що це вже 39-й раунд виділення військової допомоги Україні з серпня 2021 року, який забезпечується за рахунок складських запасів американської армії.

"Він включає в себе ключові можливості для підтримки українських ППО, оскільки вони хоробро захищають українських солдатів, цивільних осіб і критично важливу інфраструктуру в умовах триваючих авіаударів Росії, що вбивають мирних жителів по всій країні", – йдеться в повідомленні.

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Опублікований список переданих озброєнь містить лише найменування без зазначення кількості:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

системи ППО Avenger;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські постріли;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;

протитанкові комплекси АТ-4;

більше 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

обладнання для розмінування;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Західна військова допомога Україні - останні новини

Міноборони повідомило, що на озброєння української армії скоро надійдуть найсучасніші БМП – шведські CV-90. Скільки машин отримає Україна, зі зрозумілих причин не повідомляється. Однак відомо, що українські екіпажі вже закінчують навчання на цих БМП.

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, серед країн-партнерів України, що не входять до НАТО, Австралія виявилася найбільшим постачальником зброї для української армії. Міністр окремо похвалив австралійські бронеавтомобілі Bushmasters і відкрито висловив побажання отримати для ЗСУ австралійські бронетранспортери Hawkie.

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