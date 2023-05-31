США оголосили новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю в 300 мільйонів доларів. В основному в нього увійдуть різні боєприпаси, зокрема зенітні ракети. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
Зазначається, що це вже 39-й раунд виділення військової допомоги Україні з серпня 2021 року, який забезпечується за рахунок складських запасів американської армії.
"Він включає в себе ключові можливості для підтримки українських ППО, оскільки вони хоробро захищають українських солдатів, цивільних осіб і критично важливу інфраструктуру в умовах триваючих авіаударів Росії, що вбивають мирних жителів по всій країні", – йдеться в повідомленні.
Опублікований список переданих озброєнь містить лише найменування без зазначення кількості:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- ракети AIM-7 для ППО;
- системи ППО Avenger;
- ПЗРК Stinger;
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;
- протитанкові комплекси АТ-4;
- більше 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- обладнання для розмінування;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
Західна військова допомога Україні - останні новини
Міноборони повідомило, що на озброєння української армії скоро надійдуть найсучасніші БМП – шведські CV-90. Скільки машин отримає Україна, зі зрозумілих причин не повідомляється. Однак відомо, що українські екіпажі вже закінчують навчання на цих БМП.
За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, серед країн-партнерів України, що не входять до НАТО, Австралія виявилася найбільшим постачальником зброї для української армії. Міністр окремо похвалив австралійські бронеавтомобілі Bushmasters і відкрито висловив побажання отримати для ЗСУ австралійські бронетранспортери Hawkie.