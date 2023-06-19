Глава Міноборони зазначив, що він просив також артилерію, снаряди, танки та інше.

Міністр оборони Олексій Резніков озвучив терміни надання західних бойових літаків Україні. Він зазначив, що це відбудеться не раніше Нового року.

"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - УНІАН). І це символічно. Тому що я на минулорічні Різдво і Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити в школи і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки і так далі", - поділився Резніков в інтерв'ю "Настоящее время".

Крім того, глава Міноборони України зазначив, що в листі до Санта Клауса намалював маленький літачок, тому було б логічно, щоб до Нового року "перший F-16 все-таки злетів".

Винищувачі для України - останні новини

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти зможуть освоїти винищувачі F-16 приблизно за 4 місяці.

15 червня за результатами зустрічі глав Міноборони країн-членів НАТО і контактної групи з питань оборони України Резніков заявив, що почув важливі новини про "коаліцію винищувачів".

При цьому в Міноборони України вказали що для перемоги Україні потрібно буде чотири ескадрильї, а це 48 літаків.

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