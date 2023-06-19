Міністр оборони Олексій Резніков озвучив терміни надання західних бойових літаків Україні. Він зазначив, що це відбудеться не раніше Нового року.
"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - УНІАН). І це символічно. Тому що я на минулорічні Різдво і Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити в школи і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки і так далі", - поділився Резніков в інтерв'ю "Настоящее время".
Крім того, глава Міноборони України зазначив, що в листі до Санта Клауса намалював маленький літачок, тому було б логічно, щоб до Нового року "перший F-16 все-таки злетів".
Винищувачі для України - останні новини
Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти зможуть освоїти винищувачі F-16 приблизно за 4 місяці.
15 червня за результатами зустрічі глав Міноборони країн-членів НАТО і контактної групи з питань оборони України Резніков заявив, що почув важливі новини про "коаліцію винищувачів".
При цьому в Міноборони України вказали що для перемоги Україні потрібно буде чотири ескадрильї, а це 48 літаків.