Зенітні системи посилять захист української енергетичної системи, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський у середу, 11 січня, висловився про рішення партнерів надати Україні танки та зенітні системи.

Очільник української держави після зустрічі з президентами Польщі та Литви - Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою (такий формат називають Люблінській трикутник), подякував партнерам, йдеться у його каналі в Telegram.

"…я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашого спільного захисту - і України, і всієї Європи. Це слово - танки. Я вітаю це рішення - яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей та уряд Польщі. Я дякую Литві… за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема, від атак дронами", - зазначив Зеленський.

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Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський вирушив у Львів і там зустрівся з Ґітанасом Науседою та Анджеєм Дудою.

Допомога Україні - новини, які варто знати

11 січня Анджей Дуда у Львові заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard. До першого пакету допомоги увійдуть 10 таких танків.

Варто зазначити, що влада України вже кілька місяців поспіль просила передати захисникам нашої держави танки Leopard. Таке прохання передусім адресували Німеччині, але німецька влада відхиляла запити.

Також 11 січня у Львові Ґітанас Науседа сказав, що Литва передає системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти українцям у боротьбі.

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