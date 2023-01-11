Литва та Польща продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні. наголосив Науседа.

Литва підготувала черговий пакет військової допоги Україні, розповів під час брифінгу у Львові президент країни Гітанас Науседа.

"Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам з боротьбою", - сказав він.

Окремо Науседа наголосив, що "сьогодні у Львові ми на саміті "Люблінського трикутника" ще раз підтвердили свою непохитну відданість перемозі над агресором": "Ми залишимося єдиними! Литва та Польща продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні".

Відео дня

За підсумками саміту польський президент Анджей Дуда, своєю чергою, підтвердив передачу Україні роти танків Leopard.

Захід розпочав передачу наступального озброєння

6 січня США оголосили про найбільший пакет військової допомоги для України у розмірі близько 3 мільярдів доларів, куди, серед іншого, уперше ввійшли БТР Bradley.

ЗМІ пишуть, що у наступний пакет допомоги від США можуть ввійти й броньовані машини Stryker.

Днем раніше Франція заявила про надання Україні легких "колісних танків", що фактично уможливило майбутню передачу країнами Заходу важкого наступального озброєння.

Між Польщею, Францією та Німеччиною тривають дискусії щодо поставки Україні танків Leopard. Оскільки до цього канцлер ФРН Олаф Шольц стверджував, що Берлін "не піде на це один".

Передачу ЗСУ важких танків Challenger 2 активно обговорюють у Британії.

Також західні партнери посилили свою підтримку у прикритті неба від російських ракет – Німеччина пообіцяла ще одну батарею протиракетних комплексів Patriot.

Напередодні з’явилось повідомлення про закупівлю Канадою додаткових систем NASAMS для України.

В Україну готуються відправити модернізовані радянські танки Т-72.

20 січня відбудеться наступне засідання з оборони у форматі "Рамштайн", за результатами якого Україна очікує, зокрема, більше танків від Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: