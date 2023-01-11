Очільник української держави вшанував у місті пам'ять полеглих воїнів.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 січня 2023 року, розпочав свій візит до Львова. Про це повідомив сам очільник держави й опублікував відповідне відео.

Його візит стартував з вшанування пам'яті українських воїнів. "Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!" - написав Зеленський та опублікував відео з Марсового поля Личаківського кладовища.

Фото з візиту президента України поділився й очільник Львівської ОВА Максим Козицький. "Зеленський прибув із візитом на Львівщину. Насамперед на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять воїнів, чиї життя забрали окупанти", - написав він.

Відео дня

Крім того, очільник держави провів координаційну нараду у Львові. Головна її тема – безпекова ситуація у північно-західних областях України. Так, обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

Поїздки Зеленського після початку повномасштабного вторгнення РФ

Після 24.02.2022 року президент України постійно їздив до зруйнованих Росією та деокупованих міст. Так, він бував, зокрема, в Ірпені, Бучі, Ізюмі, Херсоні, Бахмуті.

Також наприкінці грудня 2022-го Володимир Зеленський вирушив у свій перший закордонний візит із початку повномасштабного вторгнення Росії. У США його особисто прийняв Джо Байден.

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