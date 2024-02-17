Спікер Палати представників Майкл Джонсон, ймовірно, спочатку захоче пройти через процес асигнувань.

Палата представників США зможе проголосувати за пакет допомоги Україні тільки в середині березня.

"Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань - який приведе нас до 8 березня - а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів - ред.)", - заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, якого цитує Reuters.

Маккол неуважно читав законопроект про допомогу Україні, але вже має побоювання щодо запропонованих змін у військовому фінансуванні. Він переконаний, що Палата представників ухвалить цей документ, якщо її спікер Майкл Джонсон допустить голосування, незважаючи на опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з екс-президентом Дональдом Трампом.

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"Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже мало місце. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити і те, і інше", - наголосив голова комітету.

Війна в Україні - допомога від США

У вівторок, 13 лютого, Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як вчора повідомляв УНІАН, Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Важливий документ конгресмени так і не ухвалили.

Президент США Джо Байден різко розкритикував рішення законодавців, заявивши, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута.

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