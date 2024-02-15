За лаштунками законодавці обох партій намагаються знайти альтернативний підхід, щоб якомога швидше отримати ще один пакет допомоги.

Відмова лідерів Республіканської партії США організувати голосування щодо допомоги Україні підживлює нові зусилля законодавців обох партій, щоб знайти життєздатний "план Б", щоб допомогти союзнику США, який перебуває у війні, відбити вторгнення Росії на тлі скорочення поставок зброї. Про це пише The Hill.

Видання нагадує, що цього тижня Сенат схвалив пакет іноземної допомоги, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим закордонним союзникам, але спікер Майк Джонсон швидко відхилив його, заявивши, що Конгресу не слід розглядати міжнародні проблеми, не розв’язавши кризу в США, що пов'язана з мексиканським кордоном.

"Проте за лаштунками законодавці обох партій намагаються знайти альтернативний підхід, щоб якомога швидше отримати ще один пакет допомоги Україні від президента Байдена, навіть якщо це означає обхід Джонсона", - зазначають автори матеріалу.

Тим не менш, Джонсон заявив, що підтримує збільшення допомоги Україні, а також інші елементи сенатського законопроекту.

"І петиція про звільнення забезпечила б йому певну форму політичного прикриття: іноземна допомога надходила б на зал без нього, потенційно ізолюючи його від будь-якої негативної реакції з боку Трампа або тих консерваторів Палати представників, які могли б спробувати прибрати його голос", - ідеться у статті.

Зі слів журналістів, багато хто з поміркованих республіканців, які вважаються найбільш піддатливими для петиції про звільнення, відмовляються від ідеї обійти керівництво — "принаймні на даний момент".

"Проте лідери демократів уже виливають холодну воду на будь-яку альтернативу сенатському пакету, наголошуючи, що пропозиція буде прийнята переважною підтримкою — якби тільки вона могла дійти до залу", - резюмують журналісти.

Допомога США Україні - останні новини

Президент США Джо Байден має повноваження навіть завтра надіслати Україні мільйони снарядів. Як пише Forbes, для цього існує бюрократично складний, але абсолютно законний спосіб.

У вівторок, 13 лютого, Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів. Тепер законопроект, який передбачає допомогу Києву в розмірі понад 60 млрд доларів, мають направити до Палати представників.

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