За словами президента, підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно.

Надходження необхідної допомоги та зброї від партнерів допоможе вирівняти ситуацію на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Така заява пролунала за результатами Ставки верховного головнокомандувача. За словами президента, під час засідання обговорили ситуацію на полі бою, зброю, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

"Найперше – фронт. Була доповідь головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", – зазначив Зеленський.

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Також він додав, що під час засідання заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями.

"Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", – зауважив глава держави.

Крім того, він поінформував, що на наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо.

Війна в Україні: інші заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю журналісту Х’юго Декрипту заявив, що українському війську потрібні молоді бійці у хорошій фізичній формі та які розуміються на технологіях. За його словами, є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати, і після цього вони відправляються на фронт.

Раніше Зеленський заявив, що Російська Федерація має "дедлайн" для захоплення міста Часів Яр у Донецькій області – втім, якщо ЗСУ встоять, плани РФ почати контрнаступ у червні будуть розтрощені.

Відомо, що РФ планує до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців, а ще до 9 травня – зайняти Часів Яр. При цьому Україна готова до цього.

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