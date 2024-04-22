За словами президента, потрібно розуміти, що молоде покоління орієнтується в технологіях набагато швидше.

Збройним силам України потрібні молоді бійці у хорошій фізичній формі та які розуміються на технологіях. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналісту Х’юго Декрипту.

Він зазначив, що на війні потрібні молоді бійці, і йдеться не лише про фізичний стан, а й про володіння сучасними технологіями.

"Є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати, і після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування. Показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську, потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-ти річним воїном та 50-ти річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна та різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні, тому що більш сучасна війна. Не тільки фізичний стан, але і люди, які орієнтуються в технологіях, що дуже важливо", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста щодо зниження призовного віку із 27 до 25 років.

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За словами президента, потрібно розуміти, що молоде покоління орієнтується в технологіях набагато швидше.

"Вони це розуміють. І скажу відверто, вони це своїми руками і створили, їх мозок, саме молоді. Тому це також одна із причин. Я підписав закон, який проголосував парламент, і всі ми це робили на запит військових. Там є аргументація всіх цих кроків", - додав глава держави.

Зниження граничного віку призовників - деталі

У травні 2023 року Верховна Рада проголосувала за зниження граничного віку призовників до 25 років ("Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

Ним зменшується граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Зеленський підписав цей закон 2 квітня 2024 року.

Військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий певен, що оптимальний вік для мобілізації - чоловіки 25-35 років, це найкращі бійці. "В 25 років - це вже дорослий чоловік, за винятком певних медичних випадків. І в 30 років - це однозначно дорослий чоловік, а 35 - це зовсім дорослий та досвідчений чоловік, але у нього - ще фізично здорове тіло", - сказав експерт.

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