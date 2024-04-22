Новий пакет допомоги також дає Європі тимчасовий перепочинок для нарощування військового виробництва.

Полегшення після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила пакет військової допомоги Україні, було відчутним. Однак допомога небезпечно запізнилась. Україна вже втратила життя захисників та території, але це може допомогти призупинити очікуваний літній наступ Росії. Проте допомоги буде недостатньо, щоб виграти війну самостійно, пише The Telegraph.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Москві та Києві Джон Форман сказав: "Це дає Україні час до виборів у США в листопаді, можливо, рік. Це дозволяє їм захищатися, але ключова проблема нікуди не поділася. Україна змушена жити зі зброєю в руках".

Зазначається, що ці гроші дозволять поповнити запаси обладнання, але українське командування, яке перебуває у скрутному становищі, повинне в першу чергу задовольнити свої найнеобхідніші потреби.

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"Ми очікуємо, що пріоритетом буде артилерія, а також системи протиповітряної оборони і ракети для поповнення запасів, виснажених нещодавніми російськими авіаударами, особливо по енергетичній інфраструктурі України", – зазначив Метью Савілл, директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Великої Британії.

За словами журналістів, на фронті українські військові стратеги визначили критичні ділянки лінії, які терміново потребують укріплення, насамперед артилерійськими снарядами. Це центральна ділянка східної лінії фронту навколо міста Часів Яр, що слугує буфером для українських міст-фортець Слов'янська і Краматорська, та північна ділянка навколо Куп'янська, що захищає шлях до Харкова. Сам Харків останніми тижнями зазнав посилених ракетних обстрілів і може стати об'єктом нового російського наступу.

Можна очікувати, що росіяни активізують операції на всіх фронтах, намагаючись досягти прогресу до того, як прибудуть нові боєприпаси. Стабілізація фронту – це найбільше, на що можна сподіватися. Ніхто не має ілюзій, що цієї допомоги буде недостатньо для того, щоб Україна відновила наступ, йдеться у публікації.

США є найбільшим постачальником зброї в Україну. Аналітики і українські солдати на передовій кажуть, що американські касетні бомби мають вирішальне значення для боротьби з масованими атаками російських танків і піхоти і є більш ефективними, ніж звичайна 155-міліметрова артилерія.

Ракети для далекобійних високоточних систем Himars, необхідні для нанесення точкових ударів по російських центрах командування і постачання. Запчастини для бойових машин "Бредлі" та стволи для гаубиць M777 також мають надходити з Америки.

"Новий пакет допомоги також дає Європі тимчасовий перепочинок для нарощування виробництва авіаційних та артилерійських боєприпасів і пускових установок. Ми повинні побачити помітне зростання європейського промислового виробництва наприкінці осені або взимку", – зазначив асоційований науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді.

Автори пишуть, що війна, ймовірно, триватиме роками, але політична напруженість у Вашингтоні, яка затримує цей пакет допомоги, нікуди не поділася. Якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори в листопаді і не змінить свою позицію щодо війни, то допомога може стати останньою. Якщо інші союзники – Британія, Німеччина та Європейський Союз – не зможуть заповнити прогалину протягом наступних шести місяців, цей момент може просто відтермінувати поразку.

Допомога США

Раніше УНІАН писав, що допомога США підбадьорить Україну, але після 2024 року чекає невизначеність. Серед основних причин – можливе переобрання колишнього президента США Дональда Трампа, який висловлював скептицизм щодо великих обсягів допомоги Україні.

Варто зазначити, що Палата представників проголосувала за фінансування допомоги Україні 20 квітня. У вівторок, 23 квітня очікується голосування у Сенаті щодо затвердження законопроекту з допомогою Україні, який вже затвердила палата представників Конгресу США. Далі документ має підписати президент США Джо Байден.

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