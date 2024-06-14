За словами президента, нова допомога підвищує моральний дух і силу українських бригад.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова військова допомога, яку ще отримуватиме наша країна, дозволить укомплектувати резерви та провести ротацію підрозділів на фронті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом в Італії на полях саміту лідерів "Великої сімки". Зокрема, у нього запитали, на скільки вистачить додаткової допомоги від США обсягом 60,8 млрд доларів, а також допомоги на суму 50 млрд доларів від доходів із заморожених російських активів, що було погоджено лідерами G7.

"Ми дійсно очікували фундаментального пакету підтримки в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І дійсно, це була велика пауза для наших воїнів, передусім, але важливо і ми вдячні, що наприкінці ми маємо цей пакет. І це точно посилить наших воїнів", – відзначив Зеленський.

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Президент України додав, що за 6-8 місяців паузи, коли Україна не отримувала від США зброю, російські загарбники отримали можливість окупувати Харків.

"Але ця спроба була зупинена нашими воїнами. Була дана відсіч. І, незважаючи ні на що, зірвали їх всі плани. Мені здається, що це найголовніше", – сказав Зеленський.

Також президент пояснив, що саме очікує від нового пакету допомоги, який ще надійде до України.

"Цей пакет дає можливість укомплектувати ті резерви, тих хлопців і ті бригади, які готові, для того, щоб вони дали можливість ротаціям. Щоб ті хлопці, які втомлені, які на полі бою, щоб вони могли відпочити, щоб бригади могли відновитись. Щоб замість них вийшли інші бригади з технікою. Ось, що дає цей пакет. І підняття морального духу, і підняття сили наших бригад. Мені здається, що це найголовніше", – сказав Зеленський.

Також він наголосив, що важливо, аби світ зберіг єдність довкола підтримки України.

"Ми без пакету тримались 8 місяців. І ніякого успіху у росіян не було. І тому, питання правильніше, мені здається, у тому, на скільки вистачить єдності в світі. Єдності у Сполучених Штатах разом з європейськими лідерами. Як будуть впливати ті чи інші вибори на цю єдність. Мені здається, що на це треба дивитися саме так, щоб зберегти єдність, зберегти цілісність демократичного світу", – пояснив Зеленський.

Він впевнений, що якщо не витримає Україна, то не витримає й демократія багатьох держав.

Допомога Україні: важливі новини

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні перехоплювачі для протиповітряної оборони, бронетехніку і артилерію з боєприпасами. Зокрема, це буде надано в рамках оголошеного президентом США Джо Байденом нового пакету допомоги.

Також 13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країни "Великої сімки" погодили виділення Україні $50 млрд. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.

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