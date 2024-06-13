Президент України Володимир Зеленський згадав, як лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін раніше обіцяв не продавати зброю в Росію. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом в Італії на полях саміту лідерів "Великої сімки".
Зокрема, Зеленський згадав про свою телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася у квітні 2023 року.
"Він сказав, що не продаватиме жодної зброї в Росію. Це перше. Ми побачимо. Але він сказав мені. Якщо він поважна людина, він не буде, бо він дав мені слово. По-друге, ви знаєте дуже добре з деталями, якою є наша Формула миру. Вона відкрита для усіх на підставі Статуту ООН", - наголосив Зеленський.
Президент України відзначив, що Формула миру України ґрунтується на принципах територіальної цілісності, суверенітеті, ядерній безпеці і безпеці продовольства.
"Якщо Китай має альтернативний погляд щодо цього, то може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні погляди з цього приводу, як і на глобальному рівні з усім світом, на мою думку… якщо вони поділяють такий же шлях до миру, то ми знайдемо діалог", - сказав Зеленський.
Водночас, президент США Байден сказав, що "Китай не постачає озброєння" в Росію, але створює можливість, аби Росія виробляла зброю. Зокрема, йдеться про технології, які дозволяють це робити. За його словами, таким чином Китай допомагає Росії.
Підтримка Росії Китаєм
2 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що за підтримки Росії з боку Китаю війна стане довшою. За словами президента, не можна казати про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує усі ці засади.