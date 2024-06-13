Президент США Джо Байден відзначив, що Росія виробляє озброєння за допомогою технологій, які отримує від Китаю.

Президент України Володимир Зеленський згадав, як лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін раніше обіцяв не продавати зброю в Росію. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом в Італії на полях саміту лідерів "Великої сімки".

Зокрема, Зеленський згадав про свою телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася у квітні 2023 року.

"Він сказав, що не продаватиме жодної зброї в Росію. Це перше. Ми побачимо. Але він сказав мені. Якщо він поважна людина, він не буде, бо він дав мені слово. По-друге, ви знаєте дуже добре з деталями, якою є наша Формула миру. Вона відкрита для усіх на підставі Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

Президент України відзначив, що Формула миру України ґрунтується на принципах територіальної цілісності, суверенітеті, ядерній безпеці і безпеці продовольства.

"Якщо Китай має альтернативний погляд щодо цього, то може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні погляди з цього приводу, як і на глобальному рівні з усім світом, на мою думку… якщо вони поділяють такий же шлях до миру, то ми знайдемо діалог", - сказав Зеленський.

Водночас, президент США Байден сказав, що "Китай не постачає озброєння" в Росію, але створює можливість, аби Росія виробляла зброю. Зокрема, йдеться про технології, які дозволяють це робити. За його словами, таким чином Китай допомагає Росії.

Підтримка Росії Китаєм

2 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що за підтримки Росії з боку Китаю війна стане довшою. За словами президента, не можна казати про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує усі ці засади.

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