У виданні стверджують, що дефіцит снарядів в Україні є кризою, яку намагаються вирішити європейські партнери.

Через блокування допомоги Україні від США в українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак. Внаслідок чого деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами. Про це пише Forbes.

У виданні згадали, як нещодавно під час запеклих боїв на краю Часового Яру чотири штурмовики Су-25 ВПС РФ обстрілюють українські позиції на низькій висоті з відстані всього лише декількох метрів від них.

На відео можна побачити, як російські пілоти розгортають сигнальні ракети, аби відвернути увагу українських зенітних ракет, проте такий запобіжний захід був зайвим, адже жодна ракета не піднялася назустріч.

Автори матеріалу зазначили, що інші російські штурми позицій 23-го батальйону в четвер та п'ятницю коштували армії РФ дорого, проте декільком окупантам все ж вдалося закріпитися вздовж крайньої вулиці міста, а саме Зеленої.

"Незабаром у Часовому Ярі можуть розпочатися міські бойові дії", - додали в Українському центрі оборонних стратегій.

У Forbes розповідають, що нестача артилерійських боєприпасів є кризою, яку намагаються вирішити європейські партнери України.

"Не допомагає і те, що Росія посилила повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські ВПС сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст. Це залишає прогалини в протиповітряній обороні на передовій. Прогалини, якими користуються російські ВПС", - пояснили у публікації.

Такі дефіцити будуть лише ставати більшими, адже снаряди для ППО закінчуються.

"Якщо вони продовжуватимуть завдавати ударів (по Україні) щодня, як це було протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети", - процитувало видання слова президента України Володимира Зеленського.

Відомо, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон дав обіцянку провести голосування щодо нової допомоги США для України, ймовірно, в цьому місяці. Якщо голосування буде успішним, то це дасть можливість Пентагону пришвидшити темпи перекидання засобів ППО до Часового Яру та інших прифронтових міст.

"Тим часом українці завдають удару у відповідь, не націлюючись на російські "Сухопутні" в повітрі, а намагаючись вразити їх на землі, на їхніх авіабазах в Росії. У четвер українські безпілотники здійснили наліт на чотири російські авіабази, в тому числі на одну з них - Єйськ, за 130 миль на південь від Часів Яру, де базуються Су-25. Невідомо, чи пошкодили або знищили ці безпілотники якісь російські літаки. Але принаймні українці дають відсіч тим озброєнням, яке у них ще є, і чекають на зброю, якої вони потребують найбільше", - нагадали журналісти видання.

Ухвалення військової допомоги від США: останні новини

Раніше колишній конгресмен Адам Кінзінгер заявив, якщо Україна програє війну, винним у підручниках назвуть спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Тепер він повинен подумати про свою совість, тому що я маю вам сказати, що якщо Україна програє цю боротьбу, він стане тим хлопцем в підручниках історії, які пишуть про те, чому Україна програла цю боротьбу. Вони не обов’язково скажуть, що це він протягнув допомогу, але це той, хто міг зробити щось, що б змінило ситуацію. Треба визнати той факт, що це не ми допомагаємо Україні. Україна допомагає нам, борючись за захист від одного з наших головних конкурентів і, відверто кажучи, ворогів у цьому світі", - наголосив він.

Водночас видання The New York Times написало, що без допомоги США Україна не зможе стримати російську армію. Там наголосили, що більша частина американців розуміють та вважають, що зупинити дії Путіна є обов'язком США перед Україною та американською безпекою.

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