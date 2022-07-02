Це проблема номер один для жителів міста.

Доступ до водопостачання мають лише 5% населення, що мешкає в Маріуполі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначає, що питна вода залишається проблемою номер один в Маріуполі.

"Вона просто недоступна, навіть низької якості", - зазначає він.

За його словами, окупанти стверджують, що під'єднали до водопостачання 502 будинки, включаючи приватні.

При цьому, Андрющенко говорить, що в Маріуполі вціліли (відносно) 36 912 одиниць житлового фонду, де мешкають люди.

"Підсумок – доступ до водопостачання мають лише 1,35% будинків і відповідно до 5% населення, що мешкає в місті на зараз. Сухі цифри, які ще раз доводять, що проблема питної (та будь-якої) води залишається проблемою номер один для маріупольців. Як би не насипали бравади окупанти і радісно не звітували про "життя покращилось", - пише Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі: що відомо про життя українців в окупованому рашистами місті

Як повідомляв УНІАН, 26 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що до осені в Маріуполі можуть загинути декілька тисяч осіб через вкрай важку епідеміологічну ситуацію. Проте окупанти заперечують ризики розповсюдження холери.

Окупанти Маріуполі з 1 липня надаватимуть гуманітарну допомогу лише непрацездатним. Всім іншим пропонують роботу по розбору завалів на вулицях та захороненню тіл у братських могилах. Нещодавно також стало відомо, що понад 10 тисяч маріупольців знаходяться у "тюрмах" так званої "ДНР".