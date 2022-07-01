Для відновлення необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.

У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, близько 90% не підлягає ремонту.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Окупанти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п‘ять років. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецьку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі - 95% від усієї протяжності мережі.

Зазначається, що для відновлення інфраструктури громадського транспорту необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. Росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їх "визволення", яке грунтується на руйнації та знущанні з жителів", - зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Керівники комітетів самоорганізації населення отримали вказівку терміново збирати дані про потреби в дровах та вугіллі.

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