За словами Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в місті з кожним днем погіршується.

Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця цього року.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка в Telegram.

За його словами, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується.

"Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань. Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує британська розвідка", - зазначив Бойченко.

Він закликав міжнародні місії Червоного Хреста і ООН об'єднатися та створити стійкі зелені коридори для початку масової евакуації людей з міста, "поки ще не пізно".

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

20 травня Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання в місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

За даними Бойченка, у Маріуполі залишається понад 100 тис. жителів.

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