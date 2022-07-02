Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі.

Понад 10 тисяч маріупольців знаходяться у "тюрмах" так званої "ДНР".

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

Як зазначається, мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Відомо про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, в Донецькому СІЗО та Макіївці.

Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 людей, маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічного до фізичного.

"Окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати", - наголошують у міськраді.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, спротив у Маріуполі набирає обертів, внаслідок цього окупанти почали чергову хвилю фільтрації, обшуків та перевірок.

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