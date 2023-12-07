Набутий бойовий досвід російськими офіцерами під час війни проти України вплине на майбутній воєнний напрямок Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.
Зокрема, 1 грудня 2023 року новий набір російських офіцерів розпочав навчання в російській академії генерального штабу. Як оголосило міністерство оборони РФ, понад 60% з набору мають бойовий досвід.
"Хоча це не уточнювалось, більшість, імовірно, набули цього досвіду в Україні з 2022 року", - повідомляє розвідка.
Також сказано, що студенти в академії, зазвичай, мають звання від майора до генерал-майора (прирівнюється до генерала з одною зіркою в системі НАТО) і мають потенціал до вищого командування.
При цьому, хоча висока частка деяких спеціалістів, таких як пілоти, дислокована в районі операцій в Сирії, війна в Україні зараз сприяє більш поширеному набуттю бойового досвіду серед цього кадрового складу російських офіцерів середнього рівня.
"Впродовж наступних років, це покоління, імовірно, справлятиме основний вплив на майбутній військовий напрямок Росії, і на те, чи буде впроваджено досвід, набутий на війні в Україні", - повідомила британська розвідка.
Війна Росії проти України - останні новини
"Полювання" українських військових на ворожі дрони стало ефективнішим. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, торік не було таких підрозділів, оснащених належним озброєнням і приладами.
"Зараз це виправлено, тому що з досвідом приходить розуміння як краще і ефективніше знищувати ворога. Це зараз застосовується на практиці і допомагає заощаджувати дефіцитні для нас зенітні керовані ракети, а також авіацію", - розповів Ігнат.
Також УНІАН повідомляв, що СБУ схопила зрадника, який відбирав у місцевих човни для втечі окупантів з Херсона. Зловмисник "зливав" окупантам дані про власників човнів та катерів у місті, а згодом приходив до них з озброєними загарбниками, які відбирали у людей плавзасоби.
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