Війна в Україні зараз сприяє більш поширеному набуттю бойового досвіду серед кадрового складу російських офіцерів середнього рівня.

Набутий бойовий досвід російськими офіцерами під час війни проти України вплине на майбутній воєнний напрямок Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 1 грудня 2023 року новий набір російських офіцерів розпочав навчання в російській академії генерального штабу. Як оголосило міністерство оборони РФ, понад 60% з набору мають бойовий досвід.

"Хоча це не уточнювалось, більшість, імовірно, набули цього досвіду в Україні з 2022 року", - повідомляє розвідка.

Також сказано, що студенти в академії, зазвичай, мають звання від майора до генерал-майора (прирівнюється до генерала з одною зіркою в системі НАТО) і мають потенціал до вищого командування.

При цьому, хоча висока частка деяких спеціалістів, таких як пілоти, дислокована в районі операцій в Сирії, війна в Україні зараз сприяє більш поширеному набуттю бойового досвіду серед цього кадрового складу російських офіцерів середнього рівня.

"Впродовж наступних років, це покоління, імовірно, справлятиме основний вплив на майбутній військовий напрямок Росії, і на те, чи буде впроваджено досвід, набутий на війні в Україні", - повідомила британська розвідка.

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"Полювання" українських військових на ворожі дрони стало ефективнішим. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, торік не було таких підрозділів, оснащених належним озброєнням і приладами.

"Зараз це виправлено, тому що з досвідом приходить розуміння як краще і ефективніше знищувати ворога. Це зараз застосовується на практиці і допомагає заощаджувати дефіцитні для нас зенітні керовані ракети, а також авіацію", - розповів Ігнат.

Також УНІАН повідомляв, що СБУ схопила зрадника, який відбирав у місцевих човни для втечі окупантів з Херсона. Зловмисник "зливав" окупантам дані про власників човнів та катерів у місті, а згодом приходив до них з озброєними загарбниками, які відбирали у людей плавзасоби.

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