Житель Херсона разом з окупантами відбирав човни та катери у місцевих для переправлення загарбників на лівий берег під час контрнаступу ЗСУ.

Служба безпеки України затримала поплічника РФ, який допоміг окупантам втекти на човнах на лівий берег Дніпра під час контрнаступу ЗСУ у Херсоні.

Як повідомляє пресцентр СБУ, затриманий співпрацював з ворогом під час окупації правобережної частини Херсонщини.

За даними спецслужби, напередодні деокупації Херсона зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ. Для цього він "зливав" окупантам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них з озброєними загарбниками, які відбирали у людей плавзасоби.

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Також задокументовано факт прямого зламу рашистами гаража із моторними човнами та їх викрадення.

За даними слідства, "конфісковані" плавзасоби вони позначали літерою "Z" та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину Херсонщини.

"Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування фігуранта і затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Його взято під варту. Зраднику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними Херсонської обласної прокуратури, фігурант, знаючи про місце, де розміщені гаражі членів Товариства любителів водномоторного спорту, допоміг ворогу заволодіти катером.

"У супроводі військових РФ на одному з причалів товариства підозрюваний провів інвентаризацію плавзасобів та позначив їх літерою "Z". За потребою ними користувався ворог.

Також фігурант перевіряв документи власників катерів та вимагав привести їх у відповідність російському законодавству. У разі відмови погрожував власникам зброєю та конфіскацією майна.

Коригувала удари "Шахедів" по Одесі – деталі затримання ворожої агентки

Нещодавно в Одесі затримали учасницю агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил Росії, яка діяла у місті. Вона передала ворогу десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ. За її координатами окупанти завдавали прицільних повітряних ударів, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе.

На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з агентами.

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