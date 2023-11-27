Вони оголосили про збір підписів.

Рідні російських мобілізованих опублікували маніфест проти безстрокової мобілізації в Росії. Звернення опубліковано в Telegram-каналі "Шлях додому".

У ньому сім'ї мобілізованих заявляють, що російська держава "відвернулася від тих, хто перший відгукнувся на її поклик про допомогу". Вони збирають підписи за повернення окупантів додому та встановлення граничного терміну служби.

"Ми виявляється не виборці і не громадяни, а може бути, вже й не люди зовсім... Нас зраджують і винищують свої ж... Нас на*бали і вас на*бут. Адже весь цей час нам тільки показували ледачу стабільність, надійність, безпеку. Ми пам'ятаємо, як президент обіцяв, що резервістів не покличуть, що завдання на "СВО" виконують тільки професійні добровольці. А потім наших коханих забрали в Україну. Обіцянки по факту виявилися пустушкою. Багато хто не повернеться ніколи. Мобілізація виявилася страшною помилкою. Нас покарали за нашу законослухняність", - йдеться у зверненні.

Родичі загарбників скаржаться, що їх "намагаються заткнути виплатами і пільгами, наводячи "гідний" приклад Курська". "Вона потонула". Не всі ще забули, як тоді було. Однак, коли мова заходить про вартість життя коханої людини, хочеться розірвати того, хто посмів зробити таку гаденьку пропозицію", - пишуть вони.

Також вони обурені, що Путін помилував засудженого на 22 роки колонії суворого режиму за серію вбивств і канібалізм рецидивіста Дениса Горіна.

"Мабуть нашу з вами батьківщину звільняють для самих вершків суспільства: маніяків, алкашів, мігрантів, непомірно багатих чиновників і їх діточок (чому вони не в окопах ДО РЕЧІ?) Негативна селекція в дії. Ми пропонуємо русский мир, але який він виявився? Здається, ми звернули кудись не туди", - йдеться в маніфесті.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, що у вересні голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що мобілізовані росіяни не повернуться додому до закінчення війни проти України.

"Ротація ніяка не передбачена. Їм належить відпустка за кожні шість прослужених місяців, вони зараз в ці відпустки і ходять", - заявив він.

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