Аналітики зазначили, що кожна із заяв диктатора мала подвійний сенс.

Російський диктатор Володимир Путін використав "пряму лінію" для того, щоб обговорити свої цілі в Україні, конкретні оперативно-тактичні ситуації на фронті та конкретні занепокоєння російських військовослужбовців і добровольців у набагато більш публічний і тривалий спосіб, ніж у своїх попередніх заявах про війну з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), готовність Путіна присвятити значну частину виступу війні в Україні свідчить про зростання його впевненості в тому, що він може звертатися до російської громадськості з цього питання. Крім того, це, у свою чергу, може свідчити про його впевненість у перспективах Росії в Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у західній частині Запорізької області та відчутних коливань у підтримці України з боку Заходу.

"Багато заяв Путіна від 14 грудня схожі на шаблонні заяви про російську війну в Україні, які він зробив, наприклад, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони Росії майже рік тому", – зазначають аналітики.

Також в ISW зауважили, що Путін не описав, які саме зміни в українських Збройних силах становитимуть "демілітаризацію", "хоча мета Росії майже напевно полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати Україні свою волю силою, коли Кремль цього забажає".

Заклики Путіна до "нейтралітету" є вимогами до України внести зміни до Конституції, яка наразі зобов'язує Україну прагнути до членства в НАТО, і взяти на себе зобов'язання не вступати до НАТО або ЄС. Вони є частиною довшого переліку ширших російських цілей за межами України, які включають постійний мораторій на розширення НАТО, заборону на розміщення західних ударних озброєнь поблизу Росії, а також фактичне повернення сил НАТО до рівня 1997 року.

Під час "прямої лінії" Путін вчергове видав, що переговори з Україною його не цікавлять, а мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістських цілей.

В ISW констатували, що максималістські цілі Путіна рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, що не відповідає інтересам України і Заходу.

Також Путін заявив, що угруповання російських військ в Україні є набагато більшим, ніж визнають навіть російські офіційні особи. Ймовірно, диктаттор таким чином намагається зняти постійні побоювання Росії щодо нової хвилі мобілізації та деморалізувати Захід і Україну.

Виступ Путіна на "прямій лінії"

Як писав УНІАН, сьогодні Володимир Путін взяв участь у так званій "прямій лінії з народом" – пропагандистському заході, де пересічні росіяни ставлять йому запитання, а він відповідає. Серед іншого Путін запевнив, що його цілі у війні проти України аж ніяк не змінилися – "денацифікація" та "демілітаризація".

Також Путін похизувався, що за рік зміг завербувати на війну 486 тисяч росіян, і що зараз на фронті перебуває близько 617 тисяч. Однак неважко підрахувати, що із додаванням мобілізованих та початкової кількості російських військ виходить, що з фронту "зникли" близько 300 тисяч солдатів. Тобто фактично Путін проговорився про масштаб російських втрат.

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