Путін заявив, що в Україні воюють 617 тисяч росіян.

Володимир Путін під час своєї прес-конференції ненавмисно визнав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну понад 300 тисяч російських солдатів загинули або були важко поранені. Про це пише Independent, аналізуючи виступ російського диктатора.

Так, під час своєї першої прес-конференції після повномасштабного вторгнення Путін заявив, що на війну мобілізовано 244 тисячі росіян, а потім додав, що 486 тисяч зголосилися воювати добровольцями.

Потім він заявив, що в Україні воюють 617 тисяч росіян.

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Водночас, пише Independent, за словами військового аналітика Яна Матвєєва, ще 250 тисяч російських солдатів були задіяні в перших етапах вторгнення за шість місяців до часткової мобілізації у вересні 2022 року.

"Тобто Путін буквально визнав безповоротні втрати в розмірі 363 тисяч осіб", - сказав Матвєєв.

Востаннє Кремль публікував оцінку кількості загиблих у вересні 2022 року, коли стверджувалося, що було вбито всього 5937 солдатів.

Втрати Росії в Україні

За останніми оцінками США, Росія втратила на війні в Україні вже 315 тисяч убитими і пораненими. Це становить майже 90% особового складу, який мала РФ на момент початку повномасштабного вторгнення.

За підрахунками Генштабу ЗСУ, втрати "живої сили" армії РФ за минулу добу склали 1300 чоловік. Всього з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор орієнтовно втратила близько 342 800 осіб.

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