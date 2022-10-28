За словами полоненого, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими у район ведення бойових дій.

Національна гвардія України розбила групу ДРГ окупантів на Донецькому напрямку та захопила у полон "мобілізованого" так званої "ДНР".

Про це повідомила прес-служба Нацгвардії.

"Спецпризначенці Національної гвардії України розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.

За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками у район ведення бойових дій. В одному з перших зіткнень їхню групу розбили.

Як зазначили в Нацгвардії, полоненого гвардійці передали відповідним службам.

"Мобіки" у війні проти України та мобілізація в РФ

"Мобіками" називають українців з окупованих територій. Це люди, яких нібито силоміць призивають воювати проти ЗСУ.

У вересні Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію. Однак насправді РФ призиває не тільки "запасників". Як встановили ЗМІ, понад мільйон громадян РФ стали невиїзними через мобілізацію.

"Мобіків" одразу ж кидають на поле бою, ті гинуть "пачками", про це свідчать перехоплення розмов окупантів та повідомлення у пабліках загарбників.

Раніше з'явилася інформація, що мобілізовані в "ЛДНР" відмовляються воювати на територіях одне одного й бунтують проти "призову" в ОРДЛО.

У мережі набуло розголосу відео, на якому мобілізовані солдати з квазіреспубліки "ЛНР" скаржаться, що їх залякують і силоміць женуть воювати за "ДНР".

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