Кожному росіянину зі списку прикордонників може прийти повістка.

Понад мільйон громадян Російської Федерації потрапили в базу прикордонної служби РФ. Цим людям заборонений виїзд за межі країни у зв'язку з мобілізацією, яку оголосив російський президент Володимир Путін 21 вересня.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що прикордонники через цю базу перевіряють громадян, які виїжджають з країни. На даний момент російські ЗМІ повідомили про 1025703 людей, що потрапили в список невиїзних. Не всіх росіян зі списку мобілізують, але кожному з них може прийти повістка з військкомату.

Відео дня

Мобілізація в Росії - що відомо

В указі президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію сьомий пункт під грифом"Для службового користування". За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, в цьому пункті йдеться про кількість призовників. У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про призов 300 тисяч осіб.

У свою чергу Путін говорив, що призвали 223 тисяч осіб, але за 10 днів до цього Шойгу вже звітував, що за два тижні мобілізували понад 200 тисяч.

У зв'язку з оголошеною мобілізацією в Росії чоловіки масово виїжджали з Росії в Грузію, Казахстан, Монголію та інші країни.

За даними джерела Forbes в Кремлі, від мобілізації за кордон виїхали від 600 тисяч до 1 мільйона осіб. Після цього президент РФ скликав Раду безпеки, на якій запропонував обговорити міграційну політику.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків.

Вас також можуть зацікавити новини: