Протягом минулої доби Сили оборони знищили 5 зенітно-ракетних комплексів та вежу зв’язку окупантів.

Російсько-українська війна триває і протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 76 бойових зіткнень.

В Генеральному штабі ЗСУ у Facebook повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив. На сусідньому Лиманському протягом доби було відбито 2 атаки окупантів неподалік населеного пункту Терни Донецької області.

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Найбільше разів ворог намагався проравти оборону України на Бахмутському напрямку – там відбулося 31 зіткнення. Ще 8 – на Авдіївському напрямку.

Напруженою залишається ситуація й на Новопавлівському напрямку. За підтримки авіації ворог 22 рази атакував позиції Сил оборони України.

Також, 5 атак ворога було відбито на Оріхівському напрямку в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ.

Окупанти також завдали 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Натомість українські війська продовжують завдавати втрат ворогові як у живій силі, так і техніці. Так, українська авіація лише протягом минулої доби вдарила по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

А підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Війна в Україні - останні новини

В ніч на 8 квітня РФ здійснила чергову атаку по Україні з використанням "шахедів" та ракет.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, ЗСУ доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні через наступ РФ.

Крім того, за минуду добу, 7 квітня, бійці Збройних сил України ліквідували 890 солдатів арміх РФ, а також десятки одиниць військової техніки.

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