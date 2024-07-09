Місцеві мешканці повідомили, що нарахували 10 гучних вибухів.

У ніч проти 9 липня дрони вдарили по російській нафтобазі у російському місті Калач-на-Дону у Волгоградській області. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа та стовпи чорного диму.

"Кілька дронів ЗСУ атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. Попередньо, БПЛА влучили по цистерні з пальним і хлібозаводу", - повідомили місцеві Telegram-канали.

Також факт пожежі підтвердив губернатор російського регіону Андрій Бочаров. А місцеві жителі заявили, що чули щонайменше 10 вибухів о 4-й ранку. На відео, яке вони опублікували, видно як дрон підлітає до нафтобази, яка вже горить, та уражає один з резервуарів.

Наразі на місці влучання працюють сили протипожежної служби регіону та МНС. А Бочаров наголосив, що "загрози житловим об'єктам немає". Водночас він не озвучив інформацію про руйнування чи постраждалих.

Крім того, відомо, що безпілотники також вразили підстанції у місті Фролово. Однак губернатор регіону заявив, що це наслідки падіння уламків, адже "російська ППО перехопила усі дрони", а пожежу швидко ліквідували. Про руйнування та постраждалих він теж не уточнив, але відомо, що в аеропорту Волгограда обмежили відправлення літаків.

А Міноборони РФ вранці 9 липня заявило, що "38 українських безпілотників здійснили масштабну атаку на 5 російських областей, але РФ за допомогою РЕБ перехопила або знищила дрони". Так, у відомстві країни-терориста повідомили, що 3 дрони нібито збили над Бєлгородською областю, 7 − над Курською, 2 − над Воронезькою, 21 − над Ростовською та 5 − над Астраханською.

Удари по Росії - останні новини

Як раніше писав УНІАН, ЗСУ успішно використовують ATACMS в Криму. Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірб розповів, що українські військові знищили зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми ворога.

Крім того, 7 липня у Воронезькій області дрон атакував склад боєприпасів, почалася детонація. В районі місця удару запровадили режим надзвичайної ситуації і 50 жителів прилеглих населених пунктів буде евакуйовано.

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