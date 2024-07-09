У місті помітили багато "швидких".

Вночі російський Бєлгород опинився під обстрілом, повідомляють про руйнування та постраждалих.

Після 23:30 у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили ракетну небезпеку. У мережі опублікували відео, на яких можна почути гучні вибухи. Також над містом здійнявся великий стовп диму. За даними місцевих Telegram-каналів, у житлових районах міста помітили велике скупчення машин швидкої медичної допомоги.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що протиповітряна оборона окупантів збила на підльоті до міста "кілька повітряних цілей". Від отриманих ран померла одна людина, ще двоє дістали поранення.

Відео дня

"За попередньою інформацією, у Бєлгороді вибито вікна в трьох приватних будинках і в 12 квартирах 8 багатоквартирних будинків, осколками посічено 2 автомобілі. Також пошкоджено 3 госпсуб'єкти і 2 соціальні об'єкти", - додав Гладков.

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