Її уразили щонайменше три БПЛА.

Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Там зберігалося пальне для забезпечення потреб російської загарбницької армії.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України, атака відбулася в ніч на четвер, 16 січня. Її здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони:

"За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ".

Як уточнюють Сили спеціальних операцій ЗСУ, декілька резервуарів ураженої нафтобази "Роснафти" поблизу Воронежа досі палають. Успішному далекобійному удару передувала ретельна підготовка та планування ССО.

Атаки на російські нафтобази

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Воронезька область перебувала під атакою безпілотних літальних апаратів. Невдовзі стало відомо, що на території однієї з нафтобаз спалахнула потужна пожежа.

Українська армія не вперше завдає ударів по російських НПЗ, оскільки окупанти використовують пальне для потреб власного війська.

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