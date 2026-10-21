'Дрони падали з неба': Україна втратила зброї на мільйон доларів через Starshield, – NYT

Десятки бойових безпілотників уже летіли в бік російських цілей – як раптом втратили зв’язок.

Минулого тижня Україна мала десятки бойових безпілотників, які вже летіли в бік російських військових цілей. Як раптом – усі відеопотоки, що транслювали їхній політ, стали нечіткими. Безпілотники втратили зв’язок із пілотами на землі – через систему Starshield.

Багато БПЛА тоді просто впали з неба, українські підрозділи втратили озброєння на суму понад 42 мільйони гривень (понад 1 мільйон доларів), пише The New York Times. Один із українських командирів заявив, що ці збої змусили його зупинити майже всі операції на наступні три дні.

У тому числі – удари по російських командних пунктах і паливних вузлах. За його словами, саме такі атаки допомагають рятувати життя українських військових на передовій – і сповільнювати просування росіян.

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Зниження швидкості Starshield – нова точка напруги в конфлікті Трампа і Зеленського

Через тиждень після перших повідомлень про проблеми – українські військові заявляють, що ситуація покращилася – але проблеми зі зв’язком залишаються. Адміністрація президента США Дональда Трампа при цьому робить суперечливі заяви – то заперечує будь-які зміни в роботі Starshield, то каже, що обслуговування відновлено.

Українські чиновники побоюються – саме адміністрація Трампа могла наказати створити ці збої. Нібито для того, щоб покарати Україну за удари по російських нафтопереробних заводах і змусити Київ капітулювати у війні.

Також Україна повідомляла про прогалини в обміні американською військовою розвідувальною інформацією та про затримки в постачанні американських ракет-перехоплювачів. Але американські чиновники заперечують будь-які подібні збої, пишуть ЗМІ.

Starshield – військова "сестра" системи Starlink Ілона Маска

За доступ України до неї платять європейські країни. Ця більш досконала система Starshield доступна не всім українським військовим – але багато хто покладається на неї, щоб запускати безпілотники. А для більш базових комунікацій вони користуються звичайним Starlink. Українські чиновники повідомляють про уповільнення роботи як Starshield, так і Starlink.

Ілон Маск заявив – Starshield контролює саме Пентагон. Але держсекретар США Марко Рубіо лише додав плутанини, заявивши, що саме компанія Маска SpaceX визначає доступ до Starlink і Starshield.

За словами українських чиновників, через початкові обмеження Starshield українські безпілотники втрачали зв’язок із системою вже на швидкостях від 65 кілометрів на годину. Зараз зв’язок покращився – але дрони все ще втрачають зв’язок, коли перевищують швидкість у 160 кілометрів на годину.

Деякі моделі можуть працювати нормально й нижче цієї швидкості – але інші, зокрема ті, що використовували підрозділи Олега, – мусять летіти швидше, щоб завдавати ударів.

Військовим доводиться пристосовуватися до нових обмежень щодо швидкості

Раніше українські безпілотники, які використовували Starshield, літали зі швидкістю до 400 кілометрів на годину зі стабільним зв’язком. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, формальне обмеження вже й так становило 160 кілометрів на годину. Але його не дотримувалися.

Це дає змогу США заявляти, що жодних змін у системі не відбулося. Хоча на передовій українські військові відчувають зміни на собі, пишуть ЗМІ.

Навіть якщо Україна зможе адаптуватися – щоб її ударні дрони працювали в рамках цих обмежень – перехоплювачі, які використовували Starshield для боротьби з російськими реактивними дронами, – все одно будуть обмежені. За словами Білецького, єдиний спосіб збити дрон, що наближається, – це обігнати його. А російська реактивна зброя летить набагато швидше, ніж 160 кілометрів на годину.

Зниження обмежень швидкості для протиповітряної оборони – "це болюче рішення, яке буквально підриває захист наших міст – у першу чергу", – підкреслив Білецький.

"Тому, коли Пентагон зробив цей крок – це, безсумнівно, був недружній крок щодо мирного населення України", – додав він.

Інші новини про те, що сталося, та реакції на це

Раніше УНІАН повідомляв, що для заміни Starlink Європі потрібні більш креативні рішення, ніж просто виписування чеків. Наразі головною альтернативою Starlink для Європи є OneWeb від Eutelsat.

Крім того, ми також розповідали, що сенатори вимагають притягнути до відповідальності тих, хто блокував доступ до Starlink в Україні. Зокрема, депутат із Пенсильванії Майк Фіцпатрік виступає за те, щоб провести слухання в Конгресі та запровадити "негайні жорсткі та каральні скорочення бюджету для будь-якого відповідального відомства або його керівника".

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