На Миколаївщині та Херсонщині збито 9 "Шахедів".

Вночі через дронову атаку на південні регіони України сталися руйнування, є постраждалі.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, вночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах. Цього разу основна бойова робота тривала на Миколаївщині, де підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити вісім БпЛА типу "Shahed-131/136". Ще один дрон знищили на Херсонщині.

"На жаль, ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонської області, де обійшлось без постраждалих. В Баштанському районі Миколаївщини уламками збитих дронів завдано руйнувань ангара сільгосппідприємства. Люди не постраждали", - розповіли у ЗСУ.

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За даними Херсонської ОВА, під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Нічна атака дронів

Як повідомляв УНІАН, вночі російська армія атакувала Україну 33-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області. За даними Повітряних сил України, також росіяни ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару були південь та північ. Українським військовим вдалося знищити 22 ворожі БпЛА, ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

За даними ГУР, росіяни можуть виготовити 330-350 одиниць цих БПЛА на місяць, але це залежить від того, чи є деталі.

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