Окупанти запускали дрони з двох напрямків.

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Там додали, що також росіяни ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Військові зауважили, що основні напрямки удару були південь та північ.

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"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", - зазначається у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Війна в Україні: новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що війська РФ формують десантно-штурмові бригади для десантування позицій армії України.

У свою чергу експерт Олександр Мусієнко пояснив, що Росія не зможе реалізувати масштабну атаку, як у лютому-березні 2022 року.

Водночас сили оборони півдня України оцінили здатність РФ реалізувати висадку десанту з моря. На їхню думку, десантні кораблі в акваторії Чорного моря лише провокацією Росії.

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