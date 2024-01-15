Росіяни можуть виготовити 330-350 одиниць цих БПЛА на місяць, але є нюанси.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, російські окупанти після першого контракту на постачання БПЛА з Ірану змогли налагодити власне виробництво, яке вже працює в Єлабузі.

"Там на сьогодні розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектуючі надходять з інших країн. Наступне, що на сьогодні вдалося Москві – це налагодження виробництва планеру – корпусу цих БПЛА. Їх уже виробляє Росія самостійно. Більше запчастин, деталей тепер йдуть з інших країн, тобто все не замикається лише на Ірані. Наша оцінка полягає в тому, що Російська Федерація здатна і вона вже виробляє або збирає безпілотні літальні апарати саме на своїй території", - додав він в інтерв’ю РБК

Про виробництва "шахедів" у РФ свідчать фрагменти знайдених після атак дронів. Також змінились і двигуни дронів. Раніше вони були максимум двох різних фірм, натомість зараз йдеться мінімум про 3-4 різні фірми, в тому числі і китайські.

Відео дня

"Мета Москви – до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва саме таких БПЛА на території Росії. Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхем, чіпів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні Російська Федерація здатна виготовляти", - наголосив Скібіцький.

За даними ГУР, росіяни можуть виготовити 330-350 одиниць цих БПЛА на місяць, але це залежить від того, чи є деталі.

"Наприклад, можуть бути корпуси, бойові частини, але немає двигунів. Що могли – зібрали і чекають тільки на двигуни. Прийшли двигуни – і відповідно, кількість готових виробів зросте, їх буде більше ніж 300. Але, як і у випадку з ракетами, всі "шахеди" або так звані "Герань-2", що виготовляються, одразу йдуть на бойове застосування. І тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, що застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра", - підсумував представник розвідників.

Росія і "шахеди" - що треба знати

У жовтні 2023 року в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія збільшує виробництво "шахедів" на своїй території.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив подальшу спроможність Росії атакувати Україну дронами. У 2024 році Іран лише на своїх потужностях зможе збільшити виробництво дронів в 1,5-2 рази.

Офіс генерального прокурора встановив компанію, що виробляє безпілотники Shahed-131\136, якими російські окупанти закидають Україну. Дрони випускає іранське державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Вас також можуть зацікавити новини: