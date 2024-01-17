Збито один ударний "Ланцет" і один розвідувальний БПЛА.

Дуже багато ворожих безпілотників сьогодні "нишпорять" уздовж русла Дніпра, особливо, на Херсонщині та Миколаївщині, де проходить лінія бойового зіткнення. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефіррі телемарафону.

За його словами, до обіду їх було до 10. "Там наша протиповітряна оборона відпрацьовує не погано. Повітряне командування південь знищило протягом дня два БПЛА на цьому напрямку – один ударний "Ланцет" і один розвідувальний БПЛА", - додав він.

Ігнат також нагадав, що минулої ночі було знищено 19 "шахедів", а один "десь ще загубився". "Це прекрасний результат роботи протиповітряної оборони, але, на жаль, ми бачимо, що є і падіння уламків і страждають люди", - додав він.

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Ігнат зазначив, що ворог застосував зенітні ракети С-300 для удару по Харківщині і є чимало постраждалих. "Це терористична зброя, яка летить по балістиці і від неї можуть бути серйозні наслідки саме в густо населених містах", - сказав він.

Він нагадав, що декілька годин тому було збито на сході держави чергову ракету Х-59.

Ракетні удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, перед світанком російська армія завдала ударів по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс".

Одночасно із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

Сьогодні, 17 січня, Повітряне командування "Схід" повідомило, що Дніпровському районі Дніпропетровщини сили ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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