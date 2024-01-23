Перші ракети вже у Сумській області.

Сьогодні, 23 січня, російські окупанти здійснили другу за день ракетку атаку на Україну.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої та Курської областей Російської Федерації. Відомо, що ракети вже у Сумській області і рухаються з південно-західним курсом.

О 14:03 Повітряні сили ЗСУ заявили, що ворог запустив ще ракети з Курської області курсом на південний захід.

Відео дня

Повітряну тривогу оголошували по всій країні, однак згодом пішли відбої. Станом на зараз карта виглядає ось так.

О 14:11 Повітряні сили написали про повторі пуски. У відомстві припускають, що це, ймовірно, робота РСЗВ.

Ракетна атака на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі та рано вранці росіяни запустили 41 засіб повітряного нападу. Українські захисники знищили 21 російську ракету.

Внаслідок атаки у Харкові загинули три особи. Також стало відомо, що у столиці України через російський удар постраждали 20 осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку, внаслідок якої є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Вас також можуть зацікавити новини: