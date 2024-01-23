Ворог атакує Україну з Ту-95МС та Ту-22м3.

Сьогодні, 23 січня, рано вранці українські військові зафіксували виліт декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про ризик запуску ракет.

Оновлено 6:35. Як повідомляє ПС ЗСУ, перша група ракет заходить в повітряний простір Вінниччини і утримує західний курс.

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Друга група наразі на межі Полтавської та Київської областей і також рухається західним курсом.

"Ракети рухаються по межі Київської та Черкаської областей", - додали у відомстві.

Оновлено 6:26. Перша група ракет на межі Київської та Черкаської області. Рухається з південно-західним курсом.

Друга група в північній частині Полтавщини рухається з південно-західним курсом.

Оновлено 6:21. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак попередив, що працюватиме ППО. Тривогу не ігноруйте та йдіть в укриття.

Оновлено 6:18. За попередньою оцінкою, наразі в повітряному просторі РФ 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область).

Ракета у Сумській області має західний курс. Перша ракета зайшла в повітряний простір Черкаської області, курс західний.

Оновлено 6:13. Ракета летить в напрямку Миргорода. Це, ймовірно, Х-59.

Також зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область).

О 6:02 стало відомо, що перша група ракет вже в Сумській області і летить в напрямку Полтавщини.

Атака на Україну - останні новини

Вдень у всіх областях двічі лунала повітряна тривога, коли російські окупанти піднімали у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Вже ввечері вони запустили декілька груп безпілотників на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Вночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. О 03:58 її скасували.

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