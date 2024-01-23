Рятувальна операція після російської атаки продовжується, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку, внаслідок якої є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Про це глава держави повідомив в Telegram. "Триває рятувальна операція після чергової російської атаки проти наших міст і людей - свідомого терору проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові, Павлограді. На жаль, є постраждалі та загиблі", - зазначив Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. Мої співчуття всім рідним і близьким", - повідомив президент.

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Глава держави додав, що українські героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", - підкреслив Зеленський.

Важливі новини Харкова, Києва та Павлограда сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі та рано вранці росіяни запустили 41 засіб повітряного нападу, але не усі російські балістичні ракети досягли намічених цілей. Крім того, Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з ППО знищили 21 російську ракету.

Повідомлялося, що у Харкові супротивники поцілили у житловий багатоповерховий будинок, а у Києві є "приліт" у нежитлову споруду. Нещодавно було підтверджено інформацію, що у Харкові загинули три особи. Також стало відомо, що у столиці України через російський удар постраждали 20 осіб. Крім того, стало відомо, що у Павлограді унаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалий.

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