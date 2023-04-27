Наразі важко провести евакуацію цивільних з міста.

Внаслідок бойових дій місто Бахмут Донецької області стало майже не придатним для життя через значні руйнування.

"Він (Бахмут - УНІАН) суттєво знищений. Навіть самі вороги називають його другим Сталінградом. Можливо, вони щось інше хочуть цим сказати, але цим вони показали ступінь знищення міста. Воно на даний момент майже не придатне для життя, більшість будівель суттєво пошкоджені", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Серій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, в місті також є й цивільні, які відмовились покидати своє житло. Наразі їх важко евакуювати через інтенсивні бойові дії в міській забудові.

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Ситуація у Бахмуті

Військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк розповів, що окупанти продовжують атаки в Бахмуті, вони вже істотно виснажені, але ще мають величезну кількість боєприпасів.

Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут і заявив, що ситуація в місті складна, але якість українських воїнів переважає кількість окупантів.

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