Завдано нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

Бійці Національної гвардії України утримали життєво важливі логістичні шляхи на заході Бахмута. Про це на брифінгу в Military Media Center сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та завдано нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

Уршалович повідомив, що ворог, маючи чисельну перевагу та не рахуючись з втратами, "намагається просуватись по тілам своїх загиблих". При цьому додав, що якщо їм це вдається, то за кремлівською логікою окупанти оцінюють це як "суттєвий успіх".

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Микола Уршалович повідомив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі і техніці в районах населених пунктів Мар’їнка, Спартак, Піски.

Бої за Бахмут - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк в ефірі телемарафону сказав, що росіяни продовжують атаки в Бахмуті, вони вже істотно виснажені, але ще мають величезну кількість боєприпасів.

Вони знищують все живе, використовуючи всі засоби – артилерію, авіацію, ідуть постійні атаки. Він розповів, що останніми днями росіяни дуже активно атакують на півночі, намагалися перерізати дорогу з Хромового, вийти на цю дорогу.

При цьому, за його словами, дороги в Бахмуті контролюються, а на південному напрямку контролюється взагалі все місто.

Сиротюк розповів, що будь-які спроби, які раніше були, вийти і перерізати дорогу на Костянтинівку, нічим не завершилися, там атаки ворога захлинулися. За його словами, тривають інерційні атаки ворога в місті, ворог вже істотно виснажений, але, на жаль, і далі має величезну кількість боєприпасів, тому цим вогняним валом – "сирійською тактикою" - і далі продовжує знищувати місто

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